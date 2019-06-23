İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli’nin merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bugün devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel - 365 operasyonunda, 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Tunceli'de bir terörist daha etkisiz hale getirildi
23.06.2019 - 11:01 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli merkez kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tunceli,terörist,
632561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632561.aspx
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