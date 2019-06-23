Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oyunu İstanbul'da kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saat 12.20 sularında Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesi ile birlikte oy kullandı.

"Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim"

Seçimle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçları İstanbul'da takip edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.