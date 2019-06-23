İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  haklarında yakalama kararı verilen ve 20 Haziran'da gözaltına alınan 33  şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 24'ü arandıkları  illere gönderildi. İzmir merkezli 4 ilde, örgüt yapılanmasını tekrar oluşturma ve aktif  hale getirmeye çalışan şüphelilerin hücre evleri olarak kullandığı İzmir, Manisa,  Ankara ve Ordu'da 30 hücre evi tespit edilmişti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen  adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün mahrem yapılanması  içerisinde yer aldığı ileri sürülen ve başka illerden de aranması bulunan 33  zanlı gözaltına alınmıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda  sahte kimlik, örgütsel haberleşmede kullanılan özel program yüklü cep  telefonları, örgüte ait olduğu tespit edilen yüklü miktarda TL ve döviz ele  geçirilmişti.