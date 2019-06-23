Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven'in sözlerinin satır başları şöyle:

Seçim sonuçlanmıştır. 31.342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon seçmen oylarını kullanmıştır. Bugün yapılan seçim sukunet içinde gerçekleşmiştir. Bugün yapılan seçim sükunet içerisinde geçmiştir. Sandık kurullarınca sayım döküm işlemlerince tutulan sayım döküm cetveli ilçe seçim kurullarında tanzim edilmektedir. İlçe seçim kurullarımız bu tutanakları tarayarak sisteme girmektedirler. İlçe seçim Kurulları'nın sisteme girdiği seçim sonuçları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014'ten beraber ıslak imzalı olarak vatandaşlarımıza internetten sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da vatandaşlarımıza açılacaktır. YSK, sandık kurulları ile sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını açıklamaktadır.

Yayın yasağı kalkmadan sonuçları açıklayan TV kanallarıyla ilgili ihbarda bulunulacaktır. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak.

Sandık sonuçları bizim sonuçlara düştüğü anda, aynı anda veri alma hakkı bulunan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Biz hangi veriye sahipsek siyasi partiler de o veriye sahip olacaktır. Resmi rakamları sizlerle paylaşamıyorum. İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir.