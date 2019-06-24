Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven, YSK binası önünde açıklamalarda bulundu, soruları cevaplandırdı.

Seçimin sükûnet içinde gerçekleştirildiğine işaret eden Güven, ilçe seçim kurullarının tutanakları tarayarak sisteme eklediğini, sisteme girilen sonuçlarla sayım döküm cetvellerinin, sandık sonuç tutanaklarının YSK’ye geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığını hatırlattı.

Seçim sonuçlarının ilanıyla 2014’ten bugüne kadar internet üzerinden ıslak imzalı tutanakların tüm vatandaşların erişimine sunulduğunu belirten Güven, bu uygulamanın da dünyada ilk yapılan işlem olduğunu dile getirdi.

YSK Başkanı Güven, şöyle devam etti:

“Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. YSK, ekseriyeti siyasi partili üyelerden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını ilan etmektedir. Bu seçim sonuçlarını da en kısa zamanda açıklayacağız. Yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca gereğince işlem ifası hususunda ihbarda bulunulmasına karar verilmiştir.”

İtiraz ve mazbata süreçlerine yönelik soruya ise Güven, “Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK’ya. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir” karşılığını verdi.

TAKVİM İŞLEYECEK

Bu arada, yenileme seçiminin ardından olağan itiraz süreçleri şöyle işleyecek:

Seçime ilişkin ilk itirazlar sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına yarın saat 15.00’e kadar itiraz hakkı bulunuyor. İlçe seçim kurulları, bu itirazları 27 Haziran Perşembe saat 17.00’ye kadar karara bağlayacak.

İlçe seçim kurulları kararlarına karşı 28 Haziran Cuma günü saat 17.00’ye kadar il seçim kuruluna itirazda bulunulabilecek. İl seçim kurulu, bu itirazları 30 Haziran Pazar günü saat 17.00’ye kadar sonuçlandıracak.

Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, il seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ye itiraz edilebilecek. YSK’ya itirazlar, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.