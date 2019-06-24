Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için dün 10 milyon 500 bin seçmen bir kez daha sandık başına gitti.

YSK’nın, sandık kurullarının usulsüz oluşumu, boş ve imzasız sayım döküm tutanakları gerekçesiyle iptal ettiği 31 Mart İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için bu defa dört parti ve 17 bağımsız aday yarıştı.

31 Mart’ta yaşanan usulsüzlüklerin tekrarlanmaması için seçime katılan bütün siyasi partiler de âdeta kırmızı alarm vaziyetine geçti. AK Parti ve CHP sandık kurulu üyelikleri, müşahit ve avukatlardan oluşan 200 biner kişilik bir seçim ordusu kurdu. Her iki partinin görevlileri sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başlarında yerini aldı. MHP ise yaklaşık 41 bin kişiyi seçim için görevlendirdi.

Genel olarak sakin geçen seçim, akşam saat 19.15’ten itibaren Yüksek Seçim Kurulunun verileri paylaşmasıyla kısa sürede netleşti.

Sonuçlar herkesi şaşırttığı gibi 31 Mart’tan bu yana yayınlanan anket verileriyle de uyuşmadı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu yüzde 54 oy oranına ulaştı.

Rakibi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise yüzde 45,1’de kaldı.

778 bine yakın oy farkıyla başkanlığını ilan eden İmamoğlu, 31 Mart’ta Binali Yıldırım’la arasındaki 13 bin olan farkı da sürpriz bir biçimde arttırdı.

Bir önceki seçimde sandığa gitmeyen seçmenin tercihi yine değişmedi, yaklaşık 1,7 milyon seçmen yine oy kullanmadı.

FARKI YÜZDE 9’A ÇIKARDI

Yüzde 9 oy farklıyla başkanlığını ilan eden Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li İmamoğlu partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinde basının karşısına çıktı.

İmamoğlu, sandık görevlilerinin, kat görevlilerinin, sandık kurulu üyelerinin ve diğer görevlilerin sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmasını istedi.

Türkiye’de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olduklarını vurgulayan İmamoğlu “Öncelikle bugünkü 23 Haziran’da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı... Bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye’nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul’umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

“Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır” diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Vatandaş bana İstanbul’un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, İstanbul’u yeşil alanlarla donatma seferberliğini hızlı kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli en gururlu en onurlu görevdir. Siyasi görüşü ne olursa olsun liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Partiler bir amaç değildir.

ERDOĞAN’A RANDEVU TALEBİ

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: Depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi İstanbul’un acil meselelerinde merkezî ve mahallî yönetimin uyumlu çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşlarımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşlara anlattığım yol haritasına uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim.

Kanuni sürecin tamamlanmasının ve mazbatamızı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak, görüşlerimizi aktarmak aynı zamanda görüşlerinizi almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme talebimi buradan sizlere iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum.

23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sonuçları için;

https://secim.aa.com.tr/