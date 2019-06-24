Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak. Ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit kapatılacak
24.06.2019 - 08:41 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih Sultan Mehmet köprüsündeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında 4 şerit kapatılacak.
Kaynak: DHA
Etiketler : fatih sultan mehmet köprüsü,
632729 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632729.aspx
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