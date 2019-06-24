15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza!
24.06.2019 - 09:17 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,
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