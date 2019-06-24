Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, parti liderleriyle görüşecek.

Bakan Akar, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek.