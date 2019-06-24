Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.35'te Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkış yaparak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
24.06.2019 - 16:13 | Son Güncelleme: 24.06.2019 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,
632801 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632801.aspx
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