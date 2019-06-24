Taşdelen'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  yargılanmasına devam edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza  Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuklu sanık  Taşdelen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Taşdelen, örgüt  üyesi olmadığını öne sürdü.

Taşdelen ve sanık avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine  duruşmaya ara verildi.

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete  başkanlık yapan Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından açıklandı.

Reşat Taşdelen'e, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2.  maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 6 yıl hapis cezası veren mahkeme  heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle  Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 9 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci  maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 7 yıl 6 aya indiren mahkeme heyeti, alınan ceza miktarını ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak Taşdelen'in  tahliyesine hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini,  Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.