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Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
25.06.2019 - 13:41 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu."
Etiketler : MSB,terörist,
632973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632973.aspx
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