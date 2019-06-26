Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, göreve başlamadan önce malvarlığı beyanında bulundu. Eşi Dilek ve babası Hasan İmamoğlu’nun da bütün varlıklarını açıklayan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü, Balıkesir Edremit, Çanakkale Eceabat ile Trabzon Ortahisar’da çok sayıda konut, dükkân ve arsasıyla bankada parası bulunduğu ortaya çıktı. Beyana göre; İmamoğlu’nun eşiyle birlikte toplam 10 milyon lira civarında mal varlığı ile 3 milyon 600 bin lira civarında alacağının bulunduğu belirlendi. Kendine ait bir gayrimenkul şirketi bulunan Ekrem İmamoğlu’nun, babasının kurduğu aile şirketinde yüzde 60 hissesi bulunuyor.

TABANCASI DA VAR

İmamoğlu’nun Beylikdüzü’ndeki 426 metrakarelik dükkanı 71 bin lira, Çanakkale’de 379 metrekarelik evi 30 bin lira göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Oysa Beylikdüzü’nde 426 metrekarelik bir dükkanın değerinin en az 2 milyon lira olduğu hesap ediliyor. 3 milyon 70 bin borcu bulunan İmamoğlu’nun bir de SIG Sauer marka 8 bin lira değerinde tabancası olduğu tespit edildi. ABD’de üretilen ve dayanıklılığıyla bilinen SIG Sauer’lar, Emniyet Teşkilatı tarafından kullanılıyordu. Ancak ABD kriz yaşanmış, SIG Sauer Türkiye’ye silah satmayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine teşkilat yerli tabancaya geçti. 2013 model 254 bin lira değerinde Volkswagen marka cipinin bulunduğunu açıklayan CHP’li başkan, kendisinin Ziraat Bankasında 979 bin, eşinin Garanti Bankasında 419 bin lirasının bulunduğunu duyurdu. Dilek İmamoğlu’nun eşinin mal varlığının değerinin 2 milyon 915 bin lira olduğu belirlendi. Bunun 841 bin lirası ziynet eşyası.

BUGÜN MAZBATAYI ALACAK

Seçim sürecinde yoğun tempo harcayan İmamoğlu, pazartesi gününü dinlenerek geçirdi. CHP’li başkan dün Maslak’taki ofisine geçti. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu “Epeyce dinlendim” dedi. İmamoğlu bugün mazbatayı almayı umduğunu ifade etti.

BABA EMLAK ZENGİNİ

Beyana göre baba Hasan İmamoğlu’nun da aile şirketinde 1 milyon 400 bin liralık hissesi, Beylikdüzü’nde bir daire ve 6 dükkânı, 4 konut ve 6 bürosu, Güngören’de 6 bürosu, Büyükçekmece’de bir meskeni ve iki dükkânı, Güngören’de 180 metrekare dükkanı, Beylikdüzü’nün Kavaklı, Büyükşehir, Gürpınar, Köyaltı Ağıl Yolu ile Bağlar semtlerinde değişik büyüklükte toplam 9 bin metrekare arsası, Balıkesir Edremit Güre’de 5 bin 800 metrekare arsası, Aydın Kuşadası Hacıfeyzullah’ta 5 bin metrekare arsası, Yalova Termal Akköy’de bin 831 metrekare tarlası, Trabzon Akçaabat’ta 2.700 metrakare arsası ve Ankara Sincan’da bin 350 metrekare arsası bulunuyor.