Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti. Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile unutulmaz yaptı. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.
Türk F-16’ları 'Yavuz'u selamladı
26.06.2019 - 11:15 | Son Güncelleme: 26.06.2019 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.
Etiketler : Türk F-16’lar,
633155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633155.aspx
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