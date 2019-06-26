Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti. Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile unutulmaz yaptı. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.