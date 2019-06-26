Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'a kaçarken yakalanan bir PKK'lı, hava ve kara operasyonlarıyla büyük darbe vurulan örgütteki paniği ve "İHA-SİHA korkusu"nu anlattı.

İtirafçı olan ve savcılıktaki ifadesinde örgüt hakkında önemli bilgiler veren O.Z. adlı terörist, yaklaşık 20 yıl önce terör örgütü PKK'ya katıldığını, Yunanistan'da aldığı silahlı eğitimin dışında ideolojik ve siyasi eğitimler de aldığını belirtti.

Özellikle Kandil, Zap ve Haftanin kamplarında uzun yıllar kaldığını ifade eden terör örgütü üyesi O.Z, bölücü örgüt hakkında önemli bilgiler verdi.

"İHA'lar hareket alanını sıfıra indirdi"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı hava harekatlarına karşı bazı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran O.Z, silahlı İHA'ların kullanılmasıyla hareket alanlarının tamamen kısıtlandığını söyledi.

İHA'lar dolaştığı zamanlarda örgüt üyelerinin hareket edemediğini anlatan O.Z, "İHA'lar dolaşınca örgüt üyelerinin dağdaki hareket alanı sıfıra indi, zira hareket edildiği anda imha diliyordu." dedi.

O.Z, İHA'lara karşı bazı önlemler almaya çalıştıklarını fakat bu önlemlerin de etkili olmadığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Yüksek bir alanda bulunan örgüt üyesi, İHA'yı gördüğünde telsizler her bölgeye bildirir. İHA'lar geldiğinde örgüt tüm faaliyetlerini durdururdu ve hareketsiz hale geçerdi. Bir dönem İHA'lara görünmemek için şemsiyeler kullanıldı. Bu şemsiyeler askeri alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına veriliyordu. Kuzey Irak'tan alınan şemsiyeler, örgüt üyelerine zimmetlenir, onlar da iç kısmına ısıyı geçirmeyen kaplama yaparlardı. İHA veya savaş uçakları geldiğinde kamufle için şemsiyeler açılır örgüt üyeleri tehlike geçene kadar hareketsiz hale gelirdi fakat silahlı İHA'ların kullanılmasıyla bu önlemler etkisiz hale gelmeye başladı. Savaş uçaklarından ise korunma yöntemi farklıdır. İHA ve savaş uçağı birlikte gelirse, örgüt mensubu açık alanda ise yine hareketsiz olarak şemsiye ile bekler, sadece savaş uçağı sesi gelirse kendine yakın olan güvenli bölgeye kaçar, eğer mağara da ise korunmasına gerek yoktur çünkü mağaralar kayalıkların içine oyularak yapıldığı için bomba derine etki yapmamaktadır."

Son yıllarda yapılan operasyonlarla terör örgütünün büyük darbe aldığını, çok sayıda örgüt mensubunun öldüğünü anlatan O.Z, Türkiye ve sınırlar kentlerde bulunan örgüt üyelerinin Irak'ın kuzeyine çekildiğini söyledi.

"Hendek operasyonları örgütün kırılma noktası oldu"

Doğu illerinde önceki yıllarda şehirlerde çukur kazıp barikat kuran teröristlere yönelik operasyonlara da değinen O.Z, Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'deki operasyonlardan sonra dağdaki teröristlerin psikolojisinin bozulduğunu vurguladı.

O.Z, "Örgüt üyeleri neden şehirlere hendek kazıldığını anlayamadı, bazı alt tabakadaki kişiler buna karşı geldi fakat yöneticiler başarılı olduklarını söylüyorlardı. Ben bu süreci örgüt açısından büyük kayıp olarak görüyorum. Bu süreçte çok sayıda örgüt üyesi öldürüldü. Bu, şehirde ve kırsalda yaşayan örgüt üyelerinin de psikolojisini bozdu. Hendek operasyonları örgütün kırılma noktası oldu." diye konuştu.