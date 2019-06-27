Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtirafçı olan ve savcılıktaki ifadesinde örgüt hakkında önemli bilgiler veren O.Z. adlı terörist, yaklaşık yirmi sene evvel terör örgütü PKK’ya katıldığını, Yunanistan’da aldığı silahlı eğitimin dışında ideolojik ve siyasi eğitimler de aldığını belirtti. Özellikle Kandil, Zap ve Haftanin Kamplarında uzun yıllar kaldığını ifade eden terör örgütü üyesi O.Z, bölücü örgüt hakkında önemli bilgiler verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı hava harekâtlarına karşı bazı önlemler almaya çalıştıklarını aktaran O.Z, silahlı İHA’ların kullanılmasıyla hareket alanlarının tamamen kısıtlandığını söyledi. İHA’lar dolaştığı zamanlarda örgüt üyelerinin hareket edemediğini anlatan O.Z. “İHA’lar dolaşınca örgüt üyelerinin dağdaki hareket alanı sıfıra indi, zira hareket edildiği anda imha ediliyordu” dedi.

O.Z, İHA’lara karşı bazı tedbirler almaya çalıştıklarını fakat bu tedbirlerin de tesirli olmadığını vurgulayarak şu bilgileri verdi:

Yüksek bir alanda bulunan örgüt üyesi, İHA’yı gördüğünde telsizler her bölgeye bildirir. İHA’lar geldiğinde örgüt, faaliyetlerini durdururdu ve hareketsiz hâle geçerdi. Bir dönem İHA’lara görünmemek için şemsiyeler kullanıldı. İHA veya savaş uçakları geldiğinde kamufle olmak için şemsiyeler açılır, örgüt üyeleri tehlike geçene kadar hareketsiz hâle gelirdi fakat silahlı İHA’ların kullanılmasıyla bu tedbirler tesirsiz hâle gelmeye başladı.