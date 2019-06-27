Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bir önceki celsede son sözleri sorulmayan bazı sanıkların son sözlerini dinleyen heyet, daha sonra hükmü açıkladı. Buna göre, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Sanıklardan 28’i ise müebbet hapisle cezalandırıldı.

110 sanık, “anayasal düzeni ihlale yardım” suçundan 12 yıl altışar ay ile on beşer yıla kadar hapis cezası aldı. 37 sanık “FETÖ üyeliği”nden 6 yıl üçer ay ve 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılırken, aralarında askerî öğrencilerin de bulunduğu 94 sanıktan bazıları bütün suçlardan beraat etti, bazılarına ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Mahkeme heyeti, aralarında okulun kurmay başkanı olan eski kurmay albay İlhami Polat’ın da bulunduğu 15’i firari toplam 19 sanığın dosyalarını ayırdı.