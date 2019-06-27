Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsünde bakım ve onarım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle FSM Köprüsü’nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü’nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

FSM'DE HANGİ ŞERİTLER TRAFİĞE KAPALI?

Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

FATİH SULTAN MEHMET (FSM) KÖPRÜSÜNDE ÇALIŞMALAR NE ZAMAN SON BULACAK?

Vatandaşların “FSM’de çalışmalar ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt Karayolları Genel Müdürlüğü’nden geldi.

KGM'den daha önce yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

Gerekli önlemlerin alınacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.