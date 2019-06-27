Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban bayramında tatile gitmek isteyenler erkenden rezervasyon yapabilmek adına arama motoru Google'da yoğun olarak '2019 Kurban Bayramı ne zaman ?' sorularıyla araştırmalar yapıyor. Öte yandan Kurban Bayramı tatilinin ne kadar olacağı da aynı şekilde ilgiyle aranan bir diğer husus.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN / HANGİ TARİHLERDE?

Arefe günü 10 Ağustos olurken, 2019 Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlıyor.

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

Güncel verilere göre Kurban Bayramı tatili 5 gün olduğu bilinmektedir. Tatil 10 Ağustos Cumartesi (Arefe Günü) başlayıp, 14 Ağustos, Çarşamba günü son bulacak.