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Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif Meclis'ten geçti
27.06.2019 - 20:28 | Son Güncelleme: 27.06.2019 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Etiketler : Okula başlama yaşı,
633445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633445.aspx
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