Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti kurmayları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan sunumda 31 Mart ve 23 Haziran sonuçları karşılaştırılmalı olarak anlatıldı. Analizlerde oy kullanan ve kullanmayan seçmen sayısının yanı sıra, geçerli ve geçersiz oy miktarları ve kazanan partinin verilerinin haritası çıkarıldı. Buna göre, 23 Haziran’da en çok Esenyurt seçmeni sandığa gitmedi. 31 Mart’ta Esenyurt 100 bin seçmen oy kullanmazken; bu rakam 23 Haziran’da 108 bine çıktı. Esenyurt’tan sonra ikinci sırada 85 bin 700 ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 76 bin ile Pendik geliyor. 31 Mart’ta İstanbul’da 315 bin geçersiz oy kullanılırken, 23 Haziran’da bu sayı 178 bine düştü. İlçe ilçe geçersiz oy oranlarına bakıldığında Esenyurt yine başı çekiyor. 31 Mart’ta 19 bin geçersiz oy çıkan Esenyurt’ta bu seçimde 10 bin geçersiz oy kullanıldı. En çok geçersiz oy kullanılan ilçeler arasında ikinci sırada 9 bin 800 ile Küçükçekmece gelirken; üçüncü sırada ise 9 bin 200 ile Bağcılar yer alıyor. Geçersiz oy kullanımının en az olduğu ilçeler ise nüfus yoğunluğu dikkate alındığında Adalar ve Şile.