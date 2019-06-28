Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.30'da giriş yapan ABD Donanması'na ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi 'USNS Yuma', saat 10.00 sıralarında Çanakkale’den geçiş yaptı. ABD savaş gemisine,2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası savaş gemisi Marmara Denizine çıkış yaptı