Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’de yönetim içinde başkan ve yönetimin düşmesi adına ‘istifa operasyonu’ ile gündeme gelen Karşıyaka’da beklenen istifalar gerçekleşti. İstifa eden 6 yönetici Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Cıldır, Bilgi İletişim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Cem Doğan, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karayılanoğlu, Sosyal Yardımlaşma İşleri Sorumlusu Başkan Yardımcısı Gülseren Köksal, Gençlikten Sorum İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Uğur Zeki, Halkla ilişkiler Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Saadet Arslan ise kamuoyuna istifalarıyla ilgili deklarasyon yayınladı.