CHP’de yönetim içinde başkan ve yönetimin düşmesi adına ‘istifa operasyonu’ ile gündeme gelen Karşıyaka’da beklenen istifalar gerçekleşti. İstifa eden 6 yönetici Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yüksel Cıldır, Bilgi İletişim Sorumlusu Başkan Yardımcısı Cem Doğan, Muhtarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karayılanoğlu, Sosyal Yardımlaşma İşleri Sorumlusu Başkan Yardımcısı Gülseren Köksal, Gençlikten Sorum İlçe Başkan Yardımcısı İzzet Uğur Zeki, Halkla ilişkiler Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Saadet Arslan ise kamuoyuna istifalarıyla ilgili deklarasyon yayınladı.
CHP Karşıyaka’da istifa depremi
28.06.2019 - 17:18 | Son Güncelleme: 28.06.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Karşıyaka’da 6 ilçe başkanı yayınladıkları bir deklarasyon ile görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Tamamı başkan yardımcısı olan istifalar sonrası ilçe yönetiminin düşeceği söylentilerine karşılık, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım yönetim düşmediğini, 11 yöneticinin görevinin başında olduğunu söyledi.
Etiketler : CHP Karşıyaka,story_,istifa,
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