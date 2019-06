Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

Dünyanın gelişmiş 20 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G20 toplantısı, renkli görüntülere sahne oluyor. Her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede dünyanın önemli problemleri masaya yatırılıyor. Ancak toplantıya ele alınan mevzulardan ziyade liderler damga vuruyor. Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği G20 dün, INTEX Osaka Fuar Merkezinde başladı. Liderler toplantıya geçmeden önce aile pozu verdi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yan yana geldi. Trump’un diğer yanında ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yer aldı. Erdoğan, zirvede ABD, Rusya ve Fransa devlet başkanlarıyla sohbet etti. O an çekilen fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir saat görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ardından da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. S-400 meselesi ile Suriye’nin ana gündem maddesi olacağı görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu oldu.

İNGİLTERE İLE RUSYA’NIN SURİYE TARTIŞMASI

İngiltere ve Rusya, casusluk krizi sebebiyle ipleri atmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buzları eritmek için masaya oturdu. Ancak iki lider anlaşmaya varamadı. May, Rusya’nın Suriye politikasını eleştirdi. May, İdlib’i hatırtattı ve “Bizi ve müttefiklerimizi sorumsuzca tehdit ediyorsunuz. Bu bitmediği sürece ilişkilerimiz normalleşemeyecek” dedi. Haziran başında istifa eden May, 22 Temmuz’da görevi yeni başbakana bırakmaya hazırlanıyor.

MERKEL BU SEFER RAHAT

Almanya Başbakanı Angela Merkel bu sıralar geçirdiği rahatsızlığıyla konuşuluyor. Doktorlar durup dururken titremeye başlayan Merkel’in hastalığının ne olduğunu tartışıyor. Osaka’daki liderler zirvesinde gözler Merkel’deydi. Bu sefer rahatlığıyla dikkat çeken Alman lider, çevresine gülücükler saçtıktan sonra o bilindik pozunu verdi.