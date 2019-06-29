Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım ilk olarak “Burası bizim mahallemiz, Aydınlı Köyü Mahallesi. Artık mahallemizle daha çok meşgul olma fırsatımız olacak. Komşularla bir araya geldik, cumayı eda ettik” dedi. Yıldırım, seçimin ardından neler yapılacağının sorulması üzerine “Seçim bitti, hayat devam ediyor” diye konuştu. Yıldırım, burada bulunan gazetecilere “Burada size iş yok” diyerek güldü. Ardından bir gazetecinin “Bundan sonra neler yapacaksınız?” sorusuna Yıldırım şöyle cevap verdi: Herkes işine bakacak bundan sonra, Ömür biter, iş bitmez. Doğru işlerinde yanlarında oluruz, yanlış işlerinde uyarırız. Yıldırım bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yaptığı çay teklifinin hatırlatması üzerine ise “Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım” ifadelerini kullandı. Yıldırım, bir gazetecinin “Bundan sonra ağırlıklı olarak İstanbul’da mı, Ankara’da mı olacaksınız” sorusuna ise her iki şehirde de olacağı cevabını verdi.