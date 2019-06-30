Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay’a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısına doğru harekat etti. Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
30.06.2019 - 09:44 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,sınır,sevkiyat,
633921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/633921.aspx
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