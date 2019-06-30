Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay’a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ilçesinden geçerek Kumlu ilçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısına doğru harekat etti. Komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. 