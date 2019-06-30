Dışişleri Bakanlığından "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." açıklaması yapıldı.
Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
30.06.2019 - 20:10 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 20:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığından "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." açıklaması yapıldı.
Etiketler : Libya,
634019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634019.aspx
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