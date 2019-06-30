Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir." açıklaması yapıldı.