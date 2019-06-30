Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. 