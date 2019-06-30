Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Sınıra askeri sevkiyat
30.06.2019 - 21:39 | Son Güncelleme: 30.06.2019 - 21:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevk edildi.
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634032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634032.aspx
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