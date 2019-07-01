Suriye’de görev yapmak için doğu ve batı illerinden yola çıkan uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birlikleri, Gaziantep üzerinden Kilis’e geldi. Komandolar buradan askeri araçlarla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçti. Askerlerin Suriye’deki üs bölgelerine konuşlanacağı öğrenildi.
Komando birlikleri Suriye’ye sevk edildi
01.07.2019 - 00:37 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 00:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler ve askeri araçlar, Kilis üzerinden Suriye içerisindeki üs bölgelerine hareket etti.
Etiketler : Komando birlikleri,suriye,
634061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634061.aspx
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