Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya’nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç değerlendirmesi sırasında Libya’daki son gelişmeleri değerlendirdi. Libya’da Trablus’a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan şehrinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter’e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari’nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı. Akar, şunları kaydetti: Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir.

“MEŞRU HEDEF” UYARISI

Bu arada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşının bir an önce serbest bırakılmaları istenerek şu uyarı yapıldı: “Bu, haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir.”