Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sistemin, yapılan referandum sonucuna göre millet iradesi esas alınarak hayata geçirildiğini hatırlatan Turan “Bir eksiklik, aksaklık varsa tabii ki tespit edilerek düzeltilir. 1 yıllık süreçteki tecrübeler ve uygulamalar masaya yatırılarak gerekli görülen adımlar güçlü bir iradeyle atılır ancak bu sistem siyasi kavgalara ve gereksiz polemiklere heba edilecek bir konu değil” dedi. AK Partili Turan, yeni sistemin, bazılarının iddia ettiği gibi tıkanıklık getiren bir sistem olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Yeni sistem aksine daha hızlı karar alınabilen, yeniliklere daha hızlı adapte olunabilen, insan kıymetlerini ve değerlerini daha etkin ve daha verimli kullanabildiği reformist bir yönetim sistemi. Eski sisteme dönme talepleri tamamen art niyetli, hükûmet olmadan hükmetmeye alışmış vesayet sevdalılarının gündem oluşturma çabalarıdır. Özetle eski sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün. Ayrıca sistem tartışmalarından önce uygulamada risk almayan, uyum ve geçiş sürecinin hakkını veremeyen, yeni sürece ayak uyduramayan bürokratın ve siyasetçinin kendisini değerlendirmesi lazım. Yeni sistem güçlü profilli siyasetçilerin ve risk alan bü-rokratların varlığını zorunlu kılar.