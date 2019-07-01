Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Furkan” kod adını kullandığı belirlenen Onur B. örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. Kod adının bizzat Pensilvanya’da bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini ifade eden Onur B, ifadesinde 20’ye yakın örgüt mensubunu teşhis etti. Şüpheli Onur B, örgütün deşifre olmamak için kurduğu tuzağı anlattı. Sorumlu olduğu askerleri ankesörlü hatlardan aradığını kabul eden Onur B, zaman zaman emlakçı ve gazete ilanlarında geçen numaraları da tedbir amaçlı aradıklarını söyledi. Onur B, “Genelde ankesörlü hatlardan ulaşıyordum. Gelen talimat üzerine 2014 tarihinden sonra bu tür operasyonel hat kullanımı yasaklandı. Bu süreçten sonra Cover Me ve Kakao Talk gibi programları kullanarak iletişim kurmaya başladık” dedi. Ebru Karatosun ANKARA