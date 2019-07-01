Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi’nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tadamori'yi kabul etti
01.07.2019 - 10:05 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi’nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhırbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Oşima Tadamori,
634124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634124.aspx
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