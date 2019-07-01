Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya’nın başkenti Tokyo’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi. 
 