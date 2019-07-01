Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya’nın başkenti Tokyo’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile çalışma yemeğine katıldı
01.07.2019 - 13:39 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 13:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile çalışma yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Japonya’nın başkenti Tokyo’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Başbakanlık Ofisi'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Japonya Başbakanı Şinzo Abe,
634175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634175.aspx
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