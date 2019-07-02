Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Ülke genelinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla yılın ilk 5 ayında 13 huzur operasyonu gerçekleştirildi. Huzur operasyonları Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekât, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri tarafından organize ediliyor.

Yapılan operasyonlar sayesinde geçtiğimiz yıl 1 milyon 440 bin 18 kişi kontrol edildi. Böylelikle çeşitli suçlardan aranan 7 bin 743 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Söz konusu yakalanan şüphelilerin soruşturmalarının tamamlanması sağlandı. Operasyonlarda kaybolan 36’sı çocuk toplam 139 kişi bulundu. Güvenlik güçleri, gerçekleştirdiği operasyonlarla 96 bin 745 dernek, iş yeri, metruk bina ve okul çevresini de aradı.

177 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Yılın ilk 5 ayında 177 bin 259 araç ve sürücü de kontrol edildi. Kontrol edilen bin 417 araç trafikten men edildi. Trafik kontrolü gerçekleştirilen sahil şeridi olan yerlerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.