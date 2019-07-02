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İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı
02.07.2019 - 09:54 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,
634339 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634339.aspx
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