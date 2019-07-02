Alınan bilgiye göre, Bülent Gültekin (20), Taşlıca köyünde ailesiyle tarlada çalıştığı sırada bir traktörün arkasına takılı patoz makinesine kolunu kaptırdı. Ağır yaralanan Gültekin, yakınlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gültekin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.
Patoz makinesine kolunu kaptıran kişi öldü
02.07.2019 - 15:00 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'ın Tut ilçesinde patoz makinesine kolunu kaptırarak ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : patoz,adıyaman,
634449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634449.aspx
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