Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, düğün, nişan ve kutlama gibi etkinliklerin arttığı yaz aylarında silahla havaya ateş açılmaması için 81 il valiliğini uyardı. Geçen yıl Bakan Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen genelgeyi hatırlatan Bakanlık, ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerce alınması istenen tedbirleri sıraladı. Buna göre; düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken, silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması- silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma, Geleceği Karartma’ yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şeklide alanlara asılacak. Organizasyona katılan kamu personelinin silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse, hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ateş açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. Bakanlığın yaptığı açıklamada, 2018 yılında alınan bu tedbirler sayesinde silahla havaya ateş açılmasından kaynaklanan üzücü olayların sayısının azaldığı belirtildi. Eylül-2018 ve Haziran- 2019 arasında meydana gelen olay sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5’lik bir düşüş yaşandığı bildirildi.