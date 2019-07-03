Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü”nden sonuç alınamadığını kaydeden Arslan, “Baskı ve tehditler Kurban Bayramı’na kadar devam etmesi durumunda bayram sonunda açlık grevi başlatacağız” dedi.

YANDAŞLARINA YER AÇIYORLAR

Arslan, CHP’nin kendilerini görmediğini ve duymadığını belirterek tüm tepkisizliğe rağmen diyalog mekanizmalarını açık tutmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiklerini söyledi. Bazı belediye başkanlarının işten çıkartılan işçilerle ilgili “bankamatik çalışanı” ifadelerinin kullandığını belirten Arslan şöyle devam etti:

CHP’li belediler seçimlerden sonra ‘bankamatik memuru’ diye bir kavramı ortaya attı. Kendi yandaşlarına yer açmak için böyle bir açıklama yaptılar. Bu çalışanlar belediyelerce açıklansın. Hak-İş olarak çalışmayan hiçbir kişiyi asla savunmayız. Bizim işten atılan arkadaşlarımız, doğrudan iş yerinde çalışan, temizlik yapan, yolda çalışanlar. Bankamatikçi hikâyesi işçileri işten çıkarmaların kılıfıdır.

İŞÇİ KIYIMI SİYASİ TEMİZLİK HAREKÂTI

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul seçimi biter bitmez işçi kıyımına başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirakleri ve ASKİ’de yaklaşık 440 işçinin iş akitleri feshedilirken işsizlik maaşı almaları da engellendi. Toplu olarak işten kovulan işçilerin haklarını savunmak için MHP Adana İl Başkanlığı tarafından hukuk komisyonu kuruldu. Mağdur işçilerle bir araya gelen ABB eski Başkan Hüseyin Sözlü, yapılanları “bir siyasi temizlik harekâtı” olarak nitelendirdi. Sözlü “Bu 440 kişi, işini yapmadan ‘bankamatikçi’ tabiriyle maaş alan adamlarsa bu yolsuzluktur. Ben bunun hesabını vermeye hazırım. Ama bunu ispatlayamıyorlarsa kendileri yalancı hatta sahtekâr konumuna düşerler” dedi. . Elif Ayşenur Bay ADANA İHA