Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra siyasi partilerin ilk başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ilkini, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yaptı. Şişhane’deki CHP İl Başkanlığı binasına gelen İmamoğlu, burada CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı. Ziyarette gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, siyasetin normalleşmesi için siyasi parti il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bir gazetecinin “AK Parti ve MHP’den randevu aldınız mı?” şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu “MHP’den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi ama girişimlere devam edeceğiz. Bu bizim yaptığımız uygulamanın bir eksikliği değildir. Uygulamayı güzel yaptık” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makamınıza davet edecek misiniz?” şeklindeki soru üzerine İmamoğlu “Sayın Cumhurbaşkanı’nı makama davet etmedim. Aksine ‘Ben randevu talebinde bulunacağım’ dedim. Doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiilî olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim” ifadelerini kullandı.