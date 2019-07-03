Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.