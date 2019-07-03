İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
Amanos kırsalında bir terörist ölü olarak ele geçirildi
03.07.2019 - 09:05 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist ölü olarak ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 teröristin silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : amanos,kırsal,terörist,story_,
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