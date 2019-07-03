Edinilen bilgiye göre, Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 2 DEAŞ’lı kadın, 9 çocuklarıyla birlikte Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Suriye sınırında yakalanan B.I. ile F.B. çocuklarıyla birlikte jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Interpol'ün listesindeki 2 DEAŞ'lı kadın Suriye sınırında yakalandı
03.07.2019 - 13:15 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Interpol tarafından aranan Rusya vatandaşı DEAŞ’lı 2 kadın, 9 çocukla birlikte Suriye sınırında yakalandı.
Etiketler : Interpol,DEAŞ,
634642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634642.aspx
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