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Dışişleri çağrı yaptı: Derhal uluslararası soruşturma açılmalı!
03.07.2019 - 14:20 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:"Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."
Etiketler : Hami Aksoy,Tacura bölgesi,saldırı,insanlık suçu,
634654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634654.aspx
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