Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Afganistan-Azerbeycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İş Birliği Toplantısı’na katıldı. Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır, PKK terör örgütüyle mücadele hâlinde olduğunu söyleyen Bakan Soylu şunları kaydetti: Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle de mücadele ediyoruz. Çok kayıplarımız oldu. Ancak son üç yıldır bu alanda ciddi bir başarı elde ettik. Türkiye, uluslararası raporlarda da ifade edildiği üzere, terör nedeniyle yaşanan ölüm olaylarında en çok azalmanın olduğu beş ülke arasına girmiştir. Elbette ki bu konuya da önemli bir kaynak ayırdık ve ciddi bir strateji değişikliği yaptık. 2017 yılında 93 bin 508; 2018 yılında ise 129 bin 787 terör operasyonu gerçekleştirdik. Bu yıl son rakamımız ise 72 bin 560’tır. 2017 yılında 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, 2018’de 361 oldu, bu yıl için ise 125’tir. Buradaki azalma, örgütün eylem kabiliyetinin daralmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda PKK’ya katılım, 2014’te 5.556, 2018’de ise 136 olarak gerçekleşmiştir. Bu sene için hâlen 51 kişi katılmıştır. Soylu “PKK, Avrupa uyuşturucu pazarının neredeyse tamamını elinde tutuyor. Senede 1,5 milyar dolar uyuşturucu geliri olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.