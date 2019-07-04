Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre Nusaybin Belediyesinde Mali Hizmetler biriminde çalışırken seçim sonrası çöplerle ilgili birimde görevlendirilen C.G. isimli belediye çalışanı, sağlık problemleri sebebiyle çöp takside çalışamayacağı gerekçesi ile rapor aldı. 14 Haziran’da aldığı rapor 5 Temmuz’da bitecek olan C.G, belediyede bulunan şahsi eşyalarını alıp rapor sonrası yıllık iznini kullanmak isteyince HDP’li Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut’u sinirlendirdi. Kut’un senelik izin vermeyeceğini söylemesi üzerine gerilim yükseldi. Belediyede izinli birçok kişinin olduğunu ve yaşattıkları baskının hoş olmadığını söyleyen C.G’yi, Kut’un koruması Şerafettin Kut, önce tehdit etti, ardından da çıkışta darbetti. Nusaybin Polis Merkezine giderek şikâyetçi olan C.G, aldığı darp raporu ile yaşadığı şiddeti belgelerken koruma görevlisi Kut gözaltına alındı.