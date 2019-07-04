Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 57'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.