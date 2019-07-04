Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, tanık, şüpheli itiraf ve beyanları, HTS analizleri ve ÖSYM tarafından düzenlenen bilirkişi raporlarınca 2013 yılında yapılan idari yargı hakimliği aday sınavı öncesinde sınavda çıkan soruların silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca organize bir şekilde alınarak, sınava giren örgüt mensuplarını hazırlamak amacıyla oluşturdukları “hakim-savcı çalışma evlerinde” bulunan mensuplarına verildiği tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sınav öncesi soruları verdikleri ve aldıkları tespit edilen aralarında örgüt mahrem imamları, aday hakimken ihraç sivil ve askeri şüpheliler, aday hakim olarak bekleyenler, ihraç subay ve faal olarak avukatlık mesleğini yapan toplam 29 şüpheli hakkında "terör örgütü üyeliği", "nitelikli dolandırıcılık" ve "terör amaçlı sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 16 ilde bugün eş zamanlı operasyon başlatıldı.