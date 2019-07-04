TSK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'da etnik kökeni ne olursa olsun halkın tamamına eşit yakınlıkta olacak şekilde Afgan yönetimini desteklemek, Afganistan Milli Güvenlik Kuvvetlerini eğitmek ve Afganistan halkına güvenlik, istikrar ve gelişme konusunda yardım etmek maksadıyla bulunduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye'nin milli kısıtlamaları gereği Türk birlikleri sorumluluk sahası dışında ve mayın temizleme, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinde görev almamaktadır" denildi.
TSK'dan Afganistan'daki Türk birliğine ilişkin paylaşım
04.07.2019 - 14:05 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını tanıtıcı bir klip paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,afganistan,türk,
634868 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634868.aspx
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