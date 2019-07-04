Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında yargılanan 18 sanık, 8 yıl ile 12 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
Aladağ'daki yurt yangını davasında karar
04.07.2019 - 15:09 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aladağ'daki yurt yangını davasında 18 sanıktan 8'ine 8 yıl 10 ay 20 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Etiketler : Aladağ,yurt yangını,
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