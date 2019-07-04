Ayrıntılar geliyor...
Çiftlik Bank davasında sistemin yönetim kurulu başkanı ve yazılımcısı tahliye edildi
04.07.2019 - 20:27 | Son Güncelleme: 04.07.2019 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çiftlik Bank davasında mahkeme, tutuklu sanıklar sistemin yönetim kurulu başkanı Savaş Yıkılmaz ve yazılımcısı Cudi Cumhur’un tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın’ın aralarında bulunduğu 7 firari sanıklı davada, tutuklu yargılanan sanık kalmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çiftlik Bank davası,
634933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/634933.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER